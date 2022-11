Fabio, ex allenatore, dagli studi di Sky ha dichiarato: "Secondo me l’Inter ha fatto una buona partita con il Bayern Monaco, ha avuto le sue occasioni e non si è fatto male nessuno.Calcisticamente e tatticamente ormai l’Inter ha preso una strada, è padrona di questa strada e sono convinti che sia quella giusta. La Juventus la sta cercando, sta provando a lanciare i giovani e vedremo se continuerà a farlo.".