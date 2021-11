Anche l'ex allenatore Fabioha parlato negli studi di Sky Sport nel pre-partita di, focalizzandosi sul momento dei bianconeri. "La squadra non aggredisce, non corre e non ha dinamismo: è la cosa che mi meraviglia, è come se ha un peso sulle spalle,deve farla correre", le sue dichiarazioni. "Il tecnico non ha trovato i giocatori che sta cercando. Non trova le pietre su cui costruire il suo gioco. Psicologicamente i ragazzi si assolvono perché pensano che tanto se la prendono con l'allenatore.? Sembra un fantasma, non so cosa gli sia successo. Era sempre uno che dava un plus di gol, assist e cross. L'impressione è che hanno l'ombrellone".