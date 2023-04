L'ex allenatore della Juve Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di quella che potrebbe essere l'eventuale finale di Europa League.'Sarebbe bello avere una finale Roma-Juventus in Europa League. Per chi tiferei? A metà. Anche se mi piace molto il Siviglia, lo vedo bene, soprattutto in casa'.