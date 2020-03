Fabio Capello ha analizzato così la vittoria della Juventus sull'Inter: "I bianconeri sono stati padroni del campo, soprattutto negli ultimi 20/25', ha fatto quello che ha voluto - ha detto l'allenatore negli studi di Sky Sport - Ma secondo me c'è stato anche il demerito dell'Inter, che continuava ad aspettare e non saliva con la linea difensiva. Ha cercato di fare pressing offensivo ma non c'è riuscita quasi mai a recuperare il pallone, ma quando la Juve ha fatto possesso palla i tre centrali nerazzurri erano lì ad aspettare".