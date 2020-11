Nonostante la vittoria col Ferencvaros, la Juventus che ieri ha strappato il pass per gli ottavi di Champions non è piaciuta a Fabio Capello. Negli studi di Sky Sport l'ex allenatore bianconero ha commentato: "La Juve fa un gioco troppo corto ed elementare, deve rischiare di più. Sono arrivati due volte sul fondo, poi il nulla. Troppo poco per una squadra che da tanto tempo è ad alti livelli. Col Ferencvaros è stata una Juve mediocre sia nelle idee che nella qualità del gioco".