Capello, a Sky Sport, ha parlato di Milan-Juve.



ROSA JUVE - "La Juve ha una rosa ben equilibrata, coi cambi non si sente la differenza. Con il Milan, mancando certi giocatori, non ha ancora la forza per essere prima in classifica. Partita determinata dai cambi, stasera l'ha vinta un giocatore. Due gol e un palo. Ha fatto la differenza. Lì abbiamo visto che Theo, quando deve marcare uno contro uno, senza supporto, ha difficoltà".



DYBALA - "Ci sono giocatori che fanno la differenza proprio in questo. Nelle giocate che fa. Dybala è stato più libero? Anche Chiesa, non aveva gli esterni".