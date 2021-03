Andrea Pirlo ha parlato di 4 errori che sono stati alla base dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League agli ottavi di finale ad opera del Porto. Stasera negli studi di Sky Sport Fabio Capello lo ha individuati ed elencati:

"L'uscita dal basso nell'andata a Oporto, il grave errore di Bentancur che ha regalato agli avversari il primo gol: questa mania di voler sempre salire dal fondo fornisce occasioni a squadre veloci, attente e sveglie come il Porto"

"Il secondo tempo dell'andata: anziché rientrare dall'intervallo concentrati e arrabbiati, hanno giocato tanto per giocare. Non puoi stare così rilassato in Champions, ci vuole massima attenzione in tutti i momenti. E il Porto ha raddoppiato in una situazione in cui i difensori juventini erano molti di più degli attaccanti avversari: passaggi tranquilli, centrocampisti Juve non ancora posizionati... Non può succedere questa cosa appena entri in campo!"

"Al ritorno a Torino, Demiral commette un errore imperdonabile. Tentare l'anticipo su Taremi era sbagliatissimo, il difensore bianconero è stato ingenuo: avrebbe dovuto temporeggiare e intervenire dopo che l'attaccante avesse stoppato il pallone"

"Il più grave, la condanna vera: la barriera sulla punizione di Oliveira ai supplementari. Aver paura del pallone è inaccettabile! Saltano già girati prima che parta il pallone, il coccodrillo avrebbe evitato tutto ma quella posizione è troppo lontana per metterlo. Come diceva Cruijff, i giocatori troppo belli non vanno messi in barriera..."

SU RONALDO - "Ha sofferto il fatto di giocare contro una squadra portoghese, ha fatto cose anche importanti ma non era lo stesso CR7 di sempre: ha sbagliato controlli e colpi di testa".