Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla a Radio Rai, facendo il punto sulla situazione bianconera: "Fino ad adesso è stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano. L'unica che corre è l'Atalanta. I bianconeri hanno tanta qualità e per questo il loro calcio si è basato sulle giocate dei singoli. Lione? La Juve ha un grande vantaggio (perché i francesi sono fermi da marzo, ndr). Il Lione non sarà al 100% e difficilmente troverà la forma senza giocare partite ufficiali. La Juventus ha però momenti di blackout difensivi che mi preoccupano. Servirà una squadra attenta, visto anche che all'andata ha perso 1-0. Con i giocatori che ha credo però che riuscirà a superare il turno".