Fabio Capello lancia un'idea di mercato alla Juventus: "Avevo detto che non scambierei Paulo Dybala con Pogba - ha raccontato l'ex allenatore bianconero a La Gazzetta dello Sport - e lo confermo. Ma se avessi la possibilità, farei uno scambio con Harry Kane del Tottenham". Capello non ha dubbi, la Juve valuta il futuro dell'argentino e non è escluso un addio a fine stagione. Difficile vederlo lontano dalla Juve a gennaio, quasi impossibile. Intanto la trattativa per il rinnovo è ancora bloccata, in attesa di nuovi sviluppi.