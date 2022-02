Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello è tornato sul pareggio della Juventus contro il Villarreal, parlando anche del match di ritorno: "La Juventus ad un certo punto si è abbassata troppo - ha detto Capello - per questo al ritorno sarà fondamentale il rientro di Dybala perché serve qualità in quella zona del campo. Morata e Vlahovic da soli non bastano. A quel punto però, con l'argentino, centrocampo e difesa devono stare attenti, servirà tanto equilibrio".