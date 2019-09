Fabio Capello sa come si vince. L'ex tecnico tra le altre di Juve, Milan e Real Madrid ha collezionato trionfi in Italia e in Europa. Oggi commentatore televisivo, don Fabio, così come veniva chiamato in Spagna, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, nella quale ha toccato diversi temi: dall'approccio di Maurizio Sarri al mondo bianconero, per passare a Matthijs De Ligt. Poi il sogno Champions: Capello, che l'ha vinta nel 1994 con il Milan, sa quello che deve fare la Juve per arrivare all'ambito trofeo.



SENSAZIONI SU ATLETICO-JUVE? - "Ho visto grande personalità dimostrata su un campo difficilissimo come il Wanda Metropolitano. I bianconeri hanno sofferto quando c'era da soffrire, i giocatori si sono aiutati e hanno dato tutto. Era un'altra Juve rispetto a quella di Firenze, ha affrontato l'Atletico senza paura, con lo spirito della Champions".



SULLO SPIRITO CHAMPIONS - "Significa scendere in campo con rispetto dell'avversario e voglia di vincere, sempre. Infatti la Juventus, anche dopo la beffa della rimonta subita, negli ultimi minuti non si è accontenata di un pareggio in trasferta e ha cercato il gol del 3-2. Sono convinto che se la Juve affronterà ogni partita con la personalità di Madrid se la giocherà con tutte e potrà arrivare fino in fondo. Questa prima gironata in Europa ha confermato una volta di più che la Serie A è una competizione e le Coppe un'altra cosa: Juve e Napoli hanno tenuto ritmi da Champions e hanno fatto bene, mentre le altre sono andate in difficoltà". SU SARRI - "E' all'inizio, facciamolo lavorare con calma. Ha idee chiare e qualcosa si è visto l'altra sera, come la ricerca di rapidi cambi di gioco. Questa Juventus non è una squadra di novellini: è composta da giocatori e campioni sempre protagonisti in Europa negli ultimi anni. Parliamo di una squadra che ha mentalità, voglia di vincere e sa muoversi in un certo modo. Non c'è bisogno di inventarsi il calcio o fare rivoluzioni. E Sarri è molto intelligente".



SU DE LIGT - "E' giovane e gli va dato il tempo di trovare confidenza con un ambiente, un gioco e dei compagni nuovi. Le qualità non sono in dicussione: è un grande difensore. La Juve in estate ha costruito una rosa super grazie a un mercato da 9 e mezzo. E dico 9 e mezzo solo perchè il 10 non si dà mai".