Negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore della Juve Fabio Capello ha detto la sua riguardo al momento di crisi che sta vivendo la Vecchia Signora.'Dove è la Juve? Quando le cose non vanno bene si vedono gli uomini. Bisogna tirare fuori il carattere e trovare gli uomini che possono aiutare perché da solo non ce la fai. Bisogna trovare personaggi come Giorgio (Chiellini ndr). Quando sei in queste situazioni la cosa più difficile e semplice allo stesso tempo è trovare giocatori che aiutino, che sentino che la società è con loro e si aiutino tutti. E vedere se in questa maniera si riesce a tirare quella voglia per fare risultato'.