Capello in difesa della Juventus: 'Scudetti tolti alla più forte e regalati alla terza'

Getty Images for Laureus

Le parole di Capello sulla Juventus

si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di NetBet, in cui ha ripercorso la sua lunga carriera da allenatore tornando anche a parlare degli scudetti tolti alla "sua"negli anni di Calciopoli: "Questa non mi è ancora passata - ha detto interrompendo la domanda della giornalista -. I due scudetti vinti sul campo cancellati con la squadra più forte in assoluto, anzi regalati a qualcuno che è arrivato terzo. Fa ancora malissimo. A casa ho ancora le medaglie, però...".

E sul presente della squadra bianconera: "La Juventus ha speso molto ma non è stata fatta una campagna acquisti giusta, sbagliata. Stesso discorso che vale per il Milan, ma non hanno capito che per giocare in queste squadre c'è più pressione ed è più difficile. Vediamo se la lezione è servita perché devono difendere la loro storia. Da giocatore con la Juve rigiocherei un derby di Torino, avevo fatto uno dei goal più belli in carriera, quello del 2-2. Pensavamo di aver salvato la partita, ma l'azione dopo abbiamo subito il 3-2. Mi è rimasta un po' in testa... Da allenatore rigiocherei la gara intercontinentale a Tokyo dove, con 6-7 palle goal, abbiamo poi perso 2-0".