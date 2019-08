Intervistato da il Quotidiano Sportivo, Fabio Capello ha parlato degli stravolgimenti avvenuti all’interno del mondo Inter che si è affidata, in un colpo solo, a due ex bandiere della Juventus: Antonio Conte e Beppe Marotta. Di seguito le parole del tecnico: “Antonio è un grande allenatore e lo ha dimostrato a più riprese e in ambiti diversi. Ma la vera novità dell’Inter, quello che la rende veramente temibile, è la forza della società. Il club non si è abbassato ai ricatti di questo o quel giocatore. Marotta ha fatto subito capire che è cambiato il vento, che all’Inter non si scherza più". Capello ha poi mandato un monito a tutto il mondo Juve: “L’Inter di oggi ha un potenziale enorme che si chiama Suning. Io ha lavorato per il grande capo in Cina e so bene quanto sia forte e ambizioso. Il vero pericolo per la Juve è proprio lui".