Parlando agli spagnoli di Marca Fabio Capello ha parlato alla vigilia della finale degli Europei domani sera a Wembley tra Italia e Inghilterra, nazionale che lui ha allenato: "Il mio cuore non è diviso.Mi piace molto questa squadra, anche se contro la Spagna è stata dura. Wembley? Tutti vogliono andare allo stadio. Speriamo che ci sia tranquillità, che si diverta... e che l'Italia vinca, ovviamente. Non sarà facile. L'Inghilterra non vince dal 1966 e, anche se sembra che parta favorita, bisognerà aspettare".