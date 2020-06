Fabio Capello analizza Maurizio Sarri ai microfoni di Tuttosport e dà ragione a De Ligt, che ha individuato in Sarri la via italiana verso il calcio olandese: "Il doppio segreto di Sarri, ha una mentalità offensiva e in più si adatta ai giocatori che ha a disposizione". Per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan l'allenatore bianconero ha provato il tridente con Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Se Higuain non dovesse farcela a recuperare, da capire se al centro giocherà Dybala da falso nueve o CR7.