Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve e Roma, parla a Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic, al suo arrivo in bianconero: "In Ibrahimovic invece ho trovato un ragazzo orgoglioso e determinato che capisce quando i consigli erano dati per migliorare. A lui ho detto “basta Ajax, fai meno circo” meno numeri ed estetica, più pratica. Gli ho levato la gioia di giocare ma è diventato un realizzatore conservando la tecnica. Merito suo, però, nell’aver tesaurizzato i miei consigli. Anche Del Piero è stato un giocatore di grande spessore, mai una polemica, né una parola fuori posto",