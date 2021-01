Fabio Capello a Il Giornale ha commentato il caso delle "parole grosse" volate tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan martedì sera: "Sono cose che a volte succedono tra calciatori. Penso che entrambi siano andati sopra le righe però la cosa di cui sono dispiaciuto è che non si è litigato per un motivo calcistico ed è stato brutto per quello. Quando tiri fuori altri fattori esterni al calcio non è mai bello. Ibra accusato di razzismo? Ma no, dai. Il razzismo non c'entra niente con quanto successo con Lukaku. Nella maniera più assoluta. Zlatan è uno che ha vissuto una storia brutta come la guerra in Jugoslavia, ha il papà musulmano, la mamma cattolica non è di certo razzista. Ripeto, sono stati scambi di battute spiacevoli e sciocchi".