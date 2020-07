Fabio Capello ha parlato in un’intervista rilasciata a Marca, svelando: “Messi è Messi, in assoluto il migliore di sempre secondo me. Lo volevo alla Juventus quando aveva 17 anni. Vedremo cosa accadrà al Barcellona quando Messi si ritirerà… Barcellona? Hanno vissuto una stagione strana e non so come sia stato possibile. Dall’addio di Valverde che per me è stata una sorpresa, a Setien. Credo che i blaugrana abbiano buoni giocatori, ottimi calciatori anzi, ma un po’ vecchi".



REAL MADRID - “Hanno interrotto il monopolio del Barcellona. Hanno mostrato il calcio migliore. Segnato tanti gol e concesso poco. Hanno vinto per merito e non per demerito dei rivali”.



ZIDANE - “Un grande. Gli faccio i miei più sentiti complimenti per il suo lavoro. Vincere una Liga così non è facile e lui ce l’ha fatta”.



RONALDO - "Come lo vedo? Molto bene ed è vicino ad essere di nuovo un campione. Sembra felice e sta segnando molti gol".