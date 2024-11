ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, in vista della prossima supersfida di campionato tra, in programma a San Siro sabato 23 novembre. L'ex allenatore, che in carriera ha guidato sia i rossoneri che i bianconeri, ha presentato la grande sfida che si giocherà tra poco più di una settimana."Si muove molto bene, in certi aspetti mi ricorda Trezeguet. Deve migliorare nel gioco con la squadra e i movimenti di Ibrahimovic sono come un manuale del grande attaccante. Vlahovic sarà una delle chiavi di Milan-Juventus"."E' ancora imbattuta e se dovesse vincere a San Siro lancerebbe un segnale forte a tutto il campionato. La classifica davanti è corta. Potenzialmente, per rosa e esperienza, la favorita resta l'Inter. Thiago Motta ha la miglior difesa della Serie A e piano piano sta iniziando a trovare goal. A San Siro mi aspetto che la Juventus gestisca il possesso aspettando il momento giusto per sorprendere la difesa con Vlahovic o con gli inserimento di Koopmeiners"."E' un top, gli manca soltanto il goal: gli avrei trovato spazio anche nella mia Juventus con Emerson e Vieira, magari più avanti. Koop come intelligenza calcistica mi ricorda Raul: lo juventino è più potente, lo spagnolo più goleador"."Lo juventino non è veloce, però possiede qualità e dribbling ed è sempre fastidioso. Leao ha una potenza assoluta ma ha sfruttato soltanto il 75% del suo potenziale"."L'americano è più pronto, ma Yildiz ha talento e il futuro sarà suo"."Con lui la Juve andrebbe sul sicuro: ha giocato nell'Inter, conosce le pressioni della Serie A e dei top club. Nel PSG gioca poco, penso che sarebbe contento anche lui di tornare in Italia".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui