Ex allenatore della Juventus, Fabio Capello ha parlato della forza della Juventus rispetto alle altre squadre di Serie A: "La Juve ha una rosa ben equilibrata, spesso i cambi fanno la differenza - ha detto a Sky Sport - La gara col Milan l'ha decisa Federico Chiesa: due gol e un palo, è stato lui a fare la differenza. Ci sono giocatori che diventano decisivi avendo la qualità di inventare la giocata decisiva, come ha fatto Dybala con l'assist a Chiesa in occasione del primo gol contro il Milan".