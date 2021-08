Fabio, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha fatto una panoramica delle squadre in lizza per vincere la prossima, e ha invitato a non sottovalutare l'Inter: "Smontata la squadra scudetto in due mesi? Non sono d’accordo: è andato via l’allenatore, sono partiti due campioni, ma il telaio resta di buona qualità. Dzeko è perfetto per sostituire uno come Lukaku. Calhanoglu ha colpi importanti. Simone Inzaghi con poche parole può caricare il gruppo: dimostrate che l’Inter non era soltanto Lukaku e Hakimi"