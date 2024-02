Anche l'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha commentato la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Frosinone e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.'La vittoria strappata negli ultimi secondi con un gol in mischia di Rugani può, però, essere un punto di svolta, perché caccia le ansie dell’ultimo periodo. Sarà ora più facile per Allegri, in settimana, parlare alla squadra e risolvere ciò che non va. Perché quando si vince, lo spogliatoio accoglie le analisi più positivamente e un allenatore ha più possibilità di incidere con le sue parole'.