Negli studi di Sky Sport inevitabilmente, in una serata di Champions League oltretutto, si parla ancora della SuperLega. Questa la disamina di Fabio Capello sulla genesi dei problemi di bilancio che hanno indotto i 12 club a lanciare il progetto: "Tutto è cominciato quando il Paris Saint-Germain ha preso Neymar pagandogli la clausola da 230 milioni di euro. Con quei soldi il Barcellona ha pagato 120 milioni per Griezmann, altrettanti per Coutinho, circa lo stesso per Dembelé. Da lì le big hanno iniziato ad alzare l'asticella delle cifre e tutto è diventato insostenibile".