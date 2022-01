Nella lunga intervista concessa a Sportweek, Fabio Capello ha parlato anche degli avvicendamenti sulla panchina della Juventus: Sarri, Pirlo e Allegri. "Il fatto è che tutti e tre sono ripartiti da zero, proprio perché ognuno aveva idee diverse da chi lo aveva preceduto. Solo alla fine Sarri e Pirlo sono riusciti a trasmettere qualcosa alla squadra, vedremo se Allegri saprà fare lo stesso. Probabilmente c'è un po' di confusione nei giocatori. Poi è anche una questione di maglia che pesa: vedersi in queste condizioni dopo anni di successi non è facile da sopportare".