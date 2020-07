Dagli studi di Sky Sport l'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha commentato la condizione di Dybala, facendo un paragone tra l'argentino e un suo ex giocatore: "Sicuramente è scattato qualcosa, in più ci sono stati ritmi non impossibili e questo forse lo ha aiutato. Dybala mi ricorda Savicevic. Lui aveva più forza, ma come posizione anche Dejan rientrava come fa l'argentino. Bisogna evidenziare il fatto che la Juve è una delle poche squadre che ha giocatori che dribblano: Cuadrado, Dybala, Douglas Costa. Ronaldo? Qualche volta. Ma questo è quello che fa la differenza nel calcio di oggi".