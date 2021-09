Fabio Capello, che di Juventus e di grandi giocatori se ne intende, ha parlato di Paulo Dybala a Tuttosport: "L’aspetto più importante è che stia bene fisicamente per non vivere una stagione travagliata come l’ultima.Per ripetere il 26 gol della sua miglior stagione, però, ha bisogno anche della squadra. Non si può pensare che possa bastare lui da solo".