Capello duro su Juventus e Milan: 'Non c'è società, dirigenti senza idee chiare, non c'è pensiero'

Getty Images

“Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare”, così Fabio Capello ha criticato le situazioni attuali che ci sono nei due club di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni nell'intervista rilasciata al Foglio su Juventus e Milan.



Capello su Juventus e Milan: cosa non funziona



"LA SCELTA DEI GIOCATORI" - "Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan o della Juventus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico".

"È fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento alla maglia. Cose che sia alla Juve che al Milan non si sono viste”."L’Atalanta ha pagato un’intensità che non era più la stessa della prima parte di stagione, probabilmente anche a livello difensivo sono mancati dei giocatori. L’Inter ha un calendario molto molto intenso, ha tante partite importanti a tutti i livelli”.