Capello duro con l'Italia: 'Di nuovo da vergognarsi. Spalletti? Nessuno di dimette più...'

Le parole di Capello sull'Italia

Fabi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dopo il tracollo dell'Italia, facendo riferimento anche al possibile addio di Luciano Spalletti."Io dissi che. Eppure Luciano Spalletti aveva ammesso gli errori fatti e qualcosina sembrava essere migliorato nel post Europeo. Invece, rieccoci qui, un’altra volta caduti in basso. E quando ci facciamo gli esami di coscienza è sempre troppo tardi".

"Credo sia normale considerarlo almeno in una posizione difficile. Una volta in Italia, quando facevi male una grande competizione, che fosse il Mondiale o l’Europeo, andavi a casa. Ora, invece, nessuno dà più le dimissioni"."Non mi è piaciuta la vicenda Acerbi, per esempio. Ok, Spalletti ha sicuramente sbagliato a dire quelle cose in pubblico, ma un giocatore non può rifiutare la Nazionale.