Intervenuto ai microfoni di SkySport Fabioha parlato di Dusane della Juventus questa sera contro il Friburgo. Le sue parole:"Mi piacerebbe vedere la qualità del tridente e se Chiesa e Di Maria riescono a dare un pallone a Vlahovic che ne riceve pochi ultimamente. E vorrei capire se lui in una partita che può giocare in contropiede può far vedere le sue doti che sono notevoli. In area, invece, mi lascia qualche dubbio sulla sua capacità di smarcarsi e intuire i passaggi dei compagni".