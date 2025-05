Capello consiglia Del Piero: 'Non deve avere fretta, guardate Pirlo'

Le parole

Alessandroha recentemente passato il corso Uefa Pro a Coverciano ed è a tutti gli effetti un allenatore. In un'intervista a Gazzetta dello Sport, i consigli di Fabio- «Beh, devo dire che c’è stato un periodo con me in cui Del Piero giocava poco. Da grande professionista, però, si è sempre allenato al massimo, anche se ovviamente non sarà stato d’accordo. Ecco, come capita a tutti gli ex calciatori, se un giorno siederà su una panchina si accorgerà cosa vuol dire dover prendere decisioni impopolari.»

- «Avevamo un attacco eccezionale: Ibrahimovic, Trezeguet, ma pure Mutu... Il recupero del talento romeno è stato forse il più importante della mia carriera da allenatore. Arrivò da sei mesi in cui non si era mai allenato e quasi non sapeva più nemmeno calciare.»- «Sì, perché è sempre stato intelligente. Ha personalità, parla un ottimo inglese e non è un tipo impulsivo. Quando ha smesso di giocare non si è lanciato subito in una nuova carriera: ha fatto pubblicità, l’opinionista… sempre con classe, sobrietà e professionalità. È così in tutto quello che fa.»- «Proprio di non avere fretta. Di non bruciare le tappe. Partire magari dal settore giovanile e salire gradualmente. Prendete Pirlo: il percorso previsto per lui, con l’Under 23 della Juve, era corretto. Poi si è trovato catapultato in prima squadra prima ancora di iniziare, e nonostante due trofei vinti, è stato mandato via. Ma allenare è un altro mestiere: serve tempo per imparare, maturare, fare esperienza. I calciatori, anche i campioni, sono portati a pensare con l’“io”; da tecnico devi ragionare solo col “noi”.»- «La verità? Ho incrociato Alessandro in treno proprio due giorni prima del suo esame a Coverciano!» (ride) «E un po’ ne abbiamo parlato...» - «Capisco la suggestione, ma quando dico di non avere fretta intendo proprio evitare tentazioni facili. Un tecnico si forma col tempo, mettendo insieme uno staff affidabile e di alto livello. E qui aggiungo un altro consiglio: non bisogna circondarsi di “yes man”, ma di collaboratori preziosi e pieni di idee.»