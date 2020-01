Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha spiegato perché, secondo lui, nelle ultime settimane Sarri ha escluso De Ligt dalla formazione titolare per dare più spazio a Demiral al centro della difesa: "Bonucci ha bisogno di un giocatore come Demiral, più che di uno come de Ligt. Per Matthijs ci vorrà il tempo di capire il nuovo sistema di gioco, la nuova mentalità e altre difficoltà".