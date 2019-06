Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport della possibilità che Matthijs de Ligt arrivi a Torino: "Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva". Secondo il tecnico, infatti, il difensore dell'Ajax è il più forte in circolazione, soprattutto in ottica futura. E, fin da subito, potrebbe aiutare la Juventus nella corsa al nono scudetto consecutivo, di fatto "già assegnato" in caso di suo arrivo in bianconero in estate.