Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve, Milan e Roma, parla ai microfoni di Sky Sport di alcune esperienze da lui vissute: "Dei giocatori che sono stati acquistati che pensavamo, o che pensavo io stesso sarebbero stati giusti per quella squadra, quando indossavano le maglie di Milan o Real Madrid avevano difficoltà a riproporsi come li pensavo. Cercavo di fargli capire e di fargli vedere le doti, però appena entravano a San Siro o al Bernabeu non erano più quelli".



SINGOLI - "​Emerson ha giocato con qualità a Roma e Torino, ma a Madrid non ha reso. Il grande rammarico resta Cassano, ho cercato di recuperarlo in tutti i modi ma non ce l’ho fatta. In Ibrahimovic invece ho trovato un ragazzo orgoglioso e determinato che capisce quando i consigli erano dati per migliorare. A lui ho detto “basta Ajax, fai meno circo” meno numeri ed estetica, più pratica. Gli ho levato la gioia di giocare ma è diventato un realizzatore conservando la tecnica. Merito suo, però, nell’aver tesaurizzato i miei consigli. Anche Del Piero è stato un giocatore di grande spessore, mai una polemica, né una parola fuori posto. Beckham invece è stato un professionista straordinario. Una persona seria, che meritava rispetto. Aveva firmato per il Galaxy e la società si era offesa, ma lui era impeccabile in campo e in allenamento. Gli ho chiesto scusa".