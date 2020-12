1









In collegamento con Sky Sport oggi pomeriggio, Fabio Capello ha speso parole davvero molto toccanti su Paolo Rossi: "Era un italiano vero, non mostrava la minima supponenza. Non diceva mai 'Io sono quello che ha fatto vincere il Mondiale' o cose del genere... Ha dato molto: fare quello che ha fatto lui e hanno fatto tutti assieme è qualcosa di molto importante. E oggi ho sentito una cosa che mi è piaciuta molto da Paolo Rossi l'attore: ora starà palleggiando insieme a Maradona. Ecco, allenatevi bene perché quando arriverò io vi farò correre"