Ospite negli studi di Rai Radio 1, l'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli.'De Laurentiis è uno dei presidenti che sa fare bene i conti. Ronaldo porta 20-25 gol in dote, è un dato di fatto, ma è altrettanto vero che perderesti un attaccante giovane e forte come Osimhen. E' una questione di soldi, numeri e prospettive: la dirigenza del Napoli sa fare molto bene i conti e sa muoversi sul mercato. Ronaldo non fa gruppo, è vero, ma Spalletti cercherebbe di mettere in risalto le doti del portoghese'.