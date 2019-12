Fabio Capello fu uno dei primi in Italia ad accorgersi del talento di Zlatan Ibrahimovic. Lo voleva portare alla Roma, ci è riuscito quando è arrivato alla Juventus, dove l'allenatore l'ha cresciuto e svezzato come un figlio. Ore e ore in allenamento per spiegargli tutti i trucchi del mestiere, quelli che oggi Ibra ha imparato a memoria ed è pronto a mettere in pratica di nuovo in Italia, con il Milan. Ai microfoni di Sky Sport, Capello ha parlato di come ha cambiato lo svedese: "La prima volta che ho visto Ibra? Allenavo la Roma, eravamo a Berlino e ci fu un'amichevole con l'Ajax. Baldini mi aveva parlato di questo giocatore. Si stava riscaldando e giocò il secondo tempo, andai a guardarlo per vedere un po' come palleggiava e la sensibilità del piede. Tutto ciò che gli vidi fare lo fece anche in partita. Quando andai alla Juventus serviva un altro attaccante perché avevamo solo Del Piero e Trezeguet. Aveva un potenziale enorme, anche se era un po' particolare. Penso che fu l'acquisto economicamente più azzeccato che fece la Juventus: 16 milioni pagati in 4 anni. L'Ajax non credeva molto in lui, anche se dicono che magari l'hanno lanciato loro".