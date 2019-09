Fabio Capello critica Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico bianconero aveva parlato di " squadra ancora non pronta a ruotare " : "Non mi piacciono questi discorsi perché dai delle giustificazioni ai giocatori", le parole di Capello. "Quando dici: 'Non siamo ancora pronti' non mi piace.Bonucci ha detto quello che ha detto l'allenatore, iniziano già le giustificazioni e questo non va bene".