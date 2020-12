Non è andato per il sottile Fabio Capello. Dopo lo scontro con Antonio Conte, Don Fabio, ex allenatore della Juventus, ha commentato il cammino di Conte e sottolineato le problematiche: "Ma come fa Conte a dire che lo Shakhtar ha cambiato sistema di gioco? Ma ognuno studia l'avversario, è il minimo. E tu devi cambiare se hai un piano B. Invece no, sei un treno che va solo su un binario. E non ho visto alcun piano B, nonostante la battuta di Conte. Oggi era impossibile parlare con Conte. Non ha capito che noi non possiamo parlare solo quando c'è gioia. E l'Inter ha subito un danno economico enorme questa sera, non giocherà neanche l'Europa League. Il danno è enorme, tecnico e anche come sponsor".