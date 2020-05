Il Club infuocato. A Sky Sport, in occasione di Sky Calcio Club, piccolo scontro tra Fabio Capello e Beppe Bergomi. Intervenuto a proposito del tema legato al lungo ritiro per le squadre di Serie A, il tecnico ex Juve e Roma ha semplificato: "Cosa vuoi che sia un ritiro? C'è gente che perde il lavoro, oppure in cassa integrazione... cosa sarà mai un ritiro da 40 giorni per i calciatori?".



LA RISPOSTA - Un po' irritato, e meno 'politico', ha risposto così Bergomi: "Sei demagogico. Bravo, con questa frase ora prenditi l'applauso...", le sue parole.