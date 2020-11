"Arthur nota meno felice. Un giocatore che gioca molto corto, mentre tu cercavi di aprire il gioco, lui gioca lento, quindi sempre centralmente. E lì c'erano tantissimi giocatori della squadra avversaria, quindi non riuscivate mai a fare quello che avresti voluto vedere. Avrà delle qualità tecniche, ma gli manca la visione ampia del gioco". Così Fabio Capello ha sentenziato sul rendimento di Arthur. Parole che hanno trovato d'accordo Andrea Pirlo, che ha replicato: "Arthur si è intestardito a portare più palla rispetto ad altre partite e a cercare sempre la soluzione più diretta internamente, invece dovevamo aprire il campo e allargare le loro maglie. Ma sta crescendo da un punto di vista fisico e lui non ha demeritato da questo punto di vista. Ma bisognava far girare più velocemente il pallone e aprire il gioco, per dare la possibilità ai nostri di fare l'1 contro 1, con la palla che gira lenta loro si possono riorganizzare meglio e non ci danno questa possibilità. Ancora deve imparare."