L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha parlato della nuova Inter e del paragone tra Conte e Mourinho: "Josè in un anno non ha vinto nulla, ci ha messo un po' di tempo per costruire la squadra e far capire ai giocatori al sua idea di calcio. Anche Conte ha bisogno di tempo". Insieme a in bianconero, uno in campo l'altro in panchina: "La cosa che gli riusciva meglio era inserirsi in area e fare gol".