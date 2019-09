Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato su Sky nel post partita con l'Atletico-Juve, dando un consiglio ai giocatori bianconeri: "L'Atletico ha avuto tre occasioni da gol su palla inattiva, ed è un difetto. Io penso che i giocatori dovrebbero parlare con l'allenatore sotto questo aspetto e dirgli che questo sistema per loro non va bene, che soffrono e che quindi bisogna studiare qualcosa di diverso. Queste cose vanno discusse tra la squadra e l'allenatore. Dipende dove si posiziona la linea della zona. Erano troppo bassi, devono andare un po' più fuori, fare qualcosa di diverso, non possono permettere che uno arrivi in corsa tranquillamente".