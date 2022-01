Ai microfoni de Il Messaggero, l'ex allenatore di Roma e Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche del trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve, sostendendo come la squadra bianconera sia pronta a fare un notevole salto di qualità.



'​Vlahovic è un giocatore che può incidere in modo determinante nel futuro di questa squadra. Non credo che quest'anno riescano a lottare per lo Scudetto perché l’Inter ha un buon vantaggio, ma la Juventus con il centravanti serbo prenota la qualificazione in Champions League senza ombra di dubbio'.