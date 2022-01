Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, anche Fabio Capello ha detto la sua sul passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "La Juventus ha dovuto anticipare i tempi. Per recuperare terreno, Vlahovic o Haaland erano i nomi sui quali puntare. Ha preso il primo:

grande affare. Vlahovic è l'uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso alla lotta per il titolo perché l'Inter ha un buon vantaggio, ma la Juve con il centravanti serbo prenota la qualificazione in Champions e diventa la mina vagante di quella attuale. La risalita

di Allegri mi pare inevitabile anche alla luce della prestazione in casa del Milan. Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare".