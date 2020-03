Vita dura per Gonzalo Higuain, che nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera e un inizio di stagione positivo, nelle ultime partite prima dello stop forzato del campionato si è riaccomodato in panchina entrando solo a partita in corso. Un ritorno al passato per il Pipita, che appena arrivato al Real Madrid era solo un'alternativa per l'allenatore di allora Fabio Capello: "La seconda volta che venni al Real Madrid il presidente ingaggiò Marcelo, Gago e Higuain - racconta Capello ad As - Mi chiese perché non li facevo giocare e io risposi che erano ragazzini. Bisognava aspettare, potevano fare la storia ma in seguito".