Fabio Capello analizza l'errore di Ronaldo in barriera che, secondo l'ex allenatore, è stato decisivo per il flop della Juve in Champions: "Los guapos no hay que ponerlos nunca en la barrera, come diceva Cruijff - ha spiegato negli studi di Sky Sport - I belli non devono andare mai in barriera, perché hanno paura di rovinarsi il viso e si girano. Quando si va a chiedere ai giocatori se si sentono di andare in barriera, quelli che hanno paura vanno eliminati. Non esiste che il pallone passa perché un giocatore si gira, è un errore imperdonabile che ha causato l'eliminazione della Juve".