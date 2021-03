1









Che bordata di Fabio Capello. L'ex allenatore della Juve dagli studi Sky ha commentato così il mancato arrivo di gente come Chiellini, Bonucci e Ronaldo ai microfoni dopo l'eliminazione contro il Porto. A parlare a fine gara, infatti, ci hanno pensato De Ligt e Chiesa, scatenando le critiche di Capello. Ecco le sue parole: "Capitano non è il giocatore che scambia il gagliardetto. In certi momenti ci mettono la faccia il capitano, gli anziani, il gruppo storico. Stasera è venuto Chiesa. Un segnale che ha voluto responsabilizzarlo, mentre quelli che avrebbero dovuto mettere la faccia sono gli anziani. Loro si facevano vedere quando vincevano, ora che perdono no".