Fabiosulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha svelato quale sarebbe secondo lui il rinforzo di mercato ideale per la. Le sue parole:- "Phillips nella nazionale inglese e ai tempi del Leeds mi è sempre sembrato un centrocampista completo. E pure Hojbjerg lo è. Berardi è il fantasista che manca ad Allegri: Domenico, se ti muovi, ti serve bene. Le sue sono palle veloci e pericolose, non morte. Sarebbe un valore aggiunto per la Juventus. Che trio con Vlahovic e Chiesa: Dusan e Federico non mi sembrano spenti, i gol torneranno".