Il vertice di oggi tra Figc e Comitato tecnico-scientifico rappresenterà un bivio per il futuro del calcio italiano, si scoprirà sei il protocollo medico è ritoccabile o meno. Fabio Capello si è espresso in merito al quotidiano Il Mattino: "Bisogna crederci e ripartire con coraggio. Si sta lavorando su un protocollo medico che mi pare rassicurante per i calciatori, visto che i super controlli ridurranno al minimo i rischi di contagio. Probabilmente in questo momento il campo da gioco è un posto che può considerarsi più in sicurezza di un negozio o di un supermercato".